حظك اليوم الأربعاء 20-5-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يثق في الآخرين بسهوله، كما أنه من الشخصيات التي تبحث عن العمل قبل الزواج، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك اليوم لإظهار مواهب جديدة وتلمع كالذهب وتجذب الجميع وقد تحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. تعدك الأفلاك بيوم حافل بالرومانسية واللقاءات العاطفية الحلوة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.