حظك اليوم الثلاثاء 19-5-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يحب السيطرة على من حوله، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتجد متعتك اليوم في الاطلاع والتطور وتجد نفسك مستعدا للمعرفة.العذراء

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحك عقلا ساطعا ومخيلة يقظة ويجعلك ذلك ملهما، تنظر للعالم من زاوية جديدة تساعدك على التفهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة نجاة الصغيرة، ويوافق تاريخ ميلادها 11 أغسطس.