حظك اليوم الثلاثاء 19-5-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب وفي ومخلص لأصدقائه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تعتمد اليوم على قوة ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة وتقوم بإنجاز مؤثر وقوي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك السادس يدفعك للتركيز على القيام بواجباتك تجاه الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.