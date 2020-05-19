إزالة 33 حالة تعدِ على أملاك الدولة وأراض زراعية في دمياط

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة دمياط حملة مكبرة اليوم بإشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، و أسفرت الحملات عن تنفيذ الإزالة لحالتى تعدِ على بحيرة المنزلة بمنطقة الشيخ ضرغام تابعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مساحة ١٨ فدانا، وكذلك إزالة ٢١ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى بمساحة ٢٦٦٠ م٢ عبارة عن ٨ حالات تعدِ على جسور النيل بمساحة ٣٠٩ م٢ و ١٣ حالة صرف على مساحة ٢٢٥١ م٢ بمركز ومدينة كفر سعد.

هذا وقد تم إزالة ١٠ حالات على مساحة ٢٠٧٠ م٢ بمركز ومدينة كفر البطيخ متضمنة حالة تعدِ على أرض زراعية بمساحة ٧٠ م٢ وعدد ٣ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الوحدة المحلية بمساحة ٤٠٠ م٢ بالإضافة و٦ حالات أخرى تابعة لولاية الرى على مساحة ١٦٠٠ م٢.

هذا وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تم إزالة ٤٢٢ حالة تعدِ على أملاك الدولة وأراضي زراعية وبناء مخالف فضلا عن تلقى ٣٥ طلب تصالح فى مخالفات البناء خلال الفترة الماضية لتصل نسبة التنفيذ إلى ٢٧٥٪ نظراً لما تم تنفيذه من جهود فوق المستهدف، كما أثنت محافظ دمياط على جهود الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط وذلك لما تقوم به من تعاون وتنسيق كامل لتحقيق ما تم من أعمال.