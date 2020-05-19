شعبة الصيادلة في دمياط تدعم أعضائها بتمويل 10%

قام مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية في محافظة دمياط بالعمل على تقديم كافة السبل المتاحة لمساندة الصيادلة في مثل هذه الظروف و لمساندة الصيدلي الحديث لبداية حياته العملية.

حيث توجه وفد من الشعبة لصندوق تنمية المشروعات الصغيرة لمقابلة حسام شبكة مدير الصندوق بدمياط و تم الاتفاق على تذليل العقبات و الإجراءات للصيادلة و سيتم تخصيص تمويل بفائدة ١٠% متناقصة لمدة 3 سنوات تقريبا 6.25% ثابت أما أصحاب السجلات الجديدة سيتم اعفاءهم من الضرائب 5 سنوات و سيتراوح المبلغ المتاح من 10000 إلى 3 مليون حسب الدراسة الائتمانية للصيدلية.