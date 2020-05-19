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شعبة الصيادلة في دمياط تدعم أعضائها بتمويل 10%

كتب:

سهاد الخضري
07:17 م | الثلاثاء 19 مايو 2020
شعبة الصيادلة

شعبة الصيادلة

قام مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية في محافظة دمياط بالعمل على تقديم كافة السبل المتاحة لمساندة الصيادلة في مثل هذه الظروف و لمساندة الصيدلي الحديث لبداية حياته العملية.

حيث توجه وفد من الشعبة لصندوق تنمية المشروعات الصغيرة لمقابلة حسام شبكة مدير الصندوق بدمياط و تم الاتفاق على تذليل العقبات و الإجراءات للصيادلة و سيتم تخصيص تمويل بفائدة ١٠% متناقصة لمدة 3 سنوات تقريبا 6.25% ثابت أما أصحاب السجلات الجديدة سيتم اعفاءهم من الضرائب 5 سنوات و سيتراوح المبلغ المتاح من 10000 إلى 3 مليون حسب الدراسة الائتمانية للصيدلية.