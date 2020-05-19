الديهي ينتقد مبروك عطية: يهين كثيرا من الثوابت وطريقته مرفوضة

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، بعدما وضع مرصد الفتاوى قائمة بمصادر الفتاوى غير المنضبطة وكان من بينهم الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.

وقال الديهي، خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إن الدكتور مبروك عطية يغلب عليه الطبع الساخر، ولكنه يهين كثيرا من الثوابت، مشيرًا إلى أن طريقة عرضه مرفوضة وفيها نوع من الاستفزاز والسخرية من الخطاب الديني.

وتابع: "لو أنا متخذ قرار أمنع مبروك عطية من الظهور في الإعلام لكونه يتعامل مع الجمهور بطريقة فوقية".

وأذاع مقطع فيديو لمبروك عطية، يتحدث خلاله عن أن حديث "أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار"، حديث ضعيف، ولم يثبت عن الرسول –صلى الله عليه وسلم-، معقبًا: "رمضان كله خير وكله رحمة واللي مش عاجبه كلامه يخبط دماغه في الحيط".