برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بسبب إعلان مستشفى الحروق

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية بطلب إحاطة لمجلس النواب موجه لرئيس الوزراء ووزير الإعلام قالت فيه إن الإعلانات وصلت إلى مستوى متدني للغاية، بشكل يضر الذوق العام وأيضا المستوى الأخلاقي للمجتمع المصري، بما يتطلب معه وضع ضوابط منظمة للإعلانات قبل بثها وإلزام القنوات بها، وخاصة إعلانات التبرع لمستشفيات الحروق.

وقالت النائبة، إن الإعلانات وصلت إلى مستوى سيء للغاية، بشكل يصدر العنف ضد المرأة ويحض على أذيتها ويصور ذلك بأنه أمر طبيعي في الأسر المصرية، بما يخالف الحقيقة ويضر إجراءات الدولة لدعم المرأة وتأكيد حقها في المجتمع.

وأوضحت رزق الله خلال طلب الإحاطة أن آخر تلك الإعلانات كان لمستشفى تعالج الحروق، وتضمن نصا: أبويا أتعصب فجاه مسك طاسه الزيت رماها على أمي.. هل لهذا الحد وصل التدني في الإعلانات، وأصبحنا نروج للعنف ضد المرأة.

وأضافت أن هذا الإعلان ليس الأول من نوعه، حيث سبق أن تضمن إعلان سابق لنفس المستشفى حرق لطفلة بشكل بشع ويصدر العنف بالمجتمع، وأن هذه المستشفى يبدو أنها تقتصر أفكار إعلاناتها على الدعاية بأسلوب الفرقعة و الجذب وهذا أسلوب منفرب شكل كبير، ويؤذي حملة التبرعات من أصله للمستشفى بجانب آثاره السلبية على المجتمع المصري.

وتابعت النائبة أن هناك حالة من الاعتراض الشديد على هذا الإعلان من قبل المجتمع المصري وهناك انتشار لهذه الحالة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يتطلب معه اتخاذ القرارات اللازمة لإيقاف هذا الإعلان ومنع أي إعلانات تتضمن أفكار مشابهة.

وطالبت رزق الله المجلس الأعلى للإعلام باعتباره الجهة المسئولة متابعة مثل هذه الإعلانات المسيئة والمضرة، ولا بد أن يقوم بدوره في إصدار قراره بإيقاف عرض الإعلان، ووضع ضوابط للإعلانات تؤكد عدم تصدير مثل هذه الأفكار المضرة.