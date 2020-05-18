برلماني يطالب مجلس النواب بتكريم عادل إمام: رمز القوى الناعمة المصرية

دعا النائب عبدالحميد كمال، مجلس النواب، لتكريم الفنان عادل إمام، تقديرا لتاريخه الوطني الكبير كرمز للقوة الناعمة المصرية.

وقال النائب في مذكرة قدمها للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: " لن تنسى ذاكرة الوطن ما قدمه الفنان عادل إمام، من أعمال سينمائية ومسرحية ومسلسلات كانت دوما الأرقى لارتباطها بالمعان الإنسانية والاجتماعية، وبما حققه من انتشار ومحبة واعتزاز من الشعب المصري، ولعل الذاكرة الوطنية لن تنس أعمال عادل إمام ضد الإرهاب والتطرف، ومواجهته بالفن، من خلال (الإرهابي، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، وحسن ومرقص)، التى كانت بمثابة مواجهة راقية للقوى الظلامية وحماية المجتمع من التطرف والعنف، ودفاعاً عن الوحدة الوطنية وسلامة الوطن".

أضاف "كمال": "انحياز عادل إمام، الاجتماعي والإنساني في أفلامه وأعماله، وتقبله للمعارضة المصرية خاصة حزب التجمع، ومشاركته في الاحتفالات السنوية، وتقديم العزاء في قياداته (خالد محي الدين ورفعت السعيد) يؤكد أن عادل إمام، كان ولا يزال مهموما بقضايا الوطن، وابنا باراً للشعب المصري، وحتما ستظل أعماله خالدة، وهي المرتبطة بأفعاله وأقواله وسلوكه، نموذجاً مصريا مترفعا، وكما ولا يزال عادل إمام، رمزا مهماً للقوى الناعمة والفن المصري".

واختتم النائب المذكرة: "ادعو البرلمان المصري، وفي القلب لجنة الثقافة والإعلام، بضروة تكريم هذا الفنان الذي يستحق التقدير والاحترام".