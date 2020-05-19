وكيل "تعليم بورسعيد" يستعرض معايير الأمن والسلامة بلجان امتحانات الثانوية

استعرض نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، إجراءات تطبيق معايير الأمن والسلامة على المدارس التى ستشهد عقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

جاء ذلك خلال اجتماع بمكتبه ضم غريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية وممثل الهيئة العامة لللأبنية التعليمية.

وصرح وكيل الوزارة بأنه تم مناقشة واستعراض إجراءات تطبيق معايير السلامة والأمن على المدارس التى تم إختيارها لتكون مقرات إجراء إمتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالمحافظة إيمانا وحرصا على سلامة الطلاب فى ١٧ لجنة تخص الثانوية العامة و٢١ لجنة تخص الدبلومات الفنية.

وأوضح باهى أنه تم التأكد من عدم وجود أى عوائق أو مؤثرات سلبية تمثل خطورة على الطلبة وتم مراعاة سهولة دخول سيارات الإسعاف والإطفاء فى حالات وقوع الطوارئ وتوفير مساحة كافية فى الأفنية تسمح بتفريغ الطلبة حال وقوع الأزمات والطوارئ بالإضافة إلى مراعاة عدم وجود نهايات مغلقة تعوق الطلاب.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد على جميع الطلاب دون إستثناء وفقا لقرارات دكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على أن لا يتجاوز عدد الطلاب ١٤ طالبا داخل اللجنة الواحدة.

وفى نفس السياق قرر محافظ بورسعيد فى إجتماع لاحق وجود مراقبا صحيا داخل كل لجنة مع الالتزام بإرتداء الأقنعة الطبية لجميع الطلاب والمعلمين ومنع دخول اجهزة المحمول إلى مقرات اللجان مع الإلتزام بالإجراءات الوقاية والإحترازية داخل اللجنة وذلك بالتعاون مع كافة الإجهزة المعنية بالمحافظة.