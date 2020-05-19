تعليم دمياط...إتاحة التقديم والتسجيل الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال

أعلن عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إتاحة التقديم و التسجيل الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات، ابتداء من يوم الأثنين الموافق ( ٢٠٢٠/٦/١م) وحتى الثلاثاء الموافق (٢٠٢٠/٦/٣٠) وذلك عبر الموقع الإلكتروني (https://forms.gle/yezhpjyqnc6rbEm7A)

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات المتخذة لتسهيل إجراءات التقديم لمرحلة رياض الأطفال بمدارس المحافظة، للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وتوجيهاتها المحافظ بتسهيل إجراءات التقديم، ومراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية و اتخاذ كافة التدابير الوقائية ومنع الازدحام و التكدس أثناء التقديم.