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تعليم دمياط...إتاحة التقديم والتسجيل الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال

كتب:

سهاد الخضري
11:11 م | الثلاثاء 19 مايو 2020
وكيل الوزارة

وكيل الوزارة

أعلن عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إتاحة التقديم و التسجيل الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات، ابتداء من يوم الأثنين الموافق ( ٢٠٢٠/٦/١م) وحتى الثلاثاء الموافق (٢٠٢٠/٦/٣٠) وذلك عبر الموقع الإلكتروني (https://forms.gle/yezhpjyqnc6rbEm7A)

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات المتخذة لتسهيل إجراءات التقديم لمرحلة رياض الأطفال بمدارس المحافظة، للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وتوجيهاتها المحافظ بتسهيل إجراءات التقديم، ومراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية و اتخاذ كافة التدابير الوقائية ومنع الازدحام و التكدس أثناء التقديم.