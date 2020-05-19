"الوفد": إجراءات الدولة تساعد في تعافي النشاط السياحي من كورونا

قالت أمل رمزي مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون السياحة، إن القطاع السياحي في مصر والعالم شهد تضررًا كبيرًا نتيجة تداعيات فيروس كورونا، ما كان له الأثر السيئ على الاقتصاد، وحاولت الحكومة جاهدة على حل هذه المشكلات، والتخفيف من حدتها، لرفع الأعباء عن كاهل العاملين في هذا القطاع.

وشددت رمزي في بيان، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة المصرية لعودة العمل في قطاع السياحة، مطالبة بالتعامل مع الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة فقط، وعدم إدراج أي فنادق لم تحصل على تلك الشهادة.

وأكدت أن الإجراءات والاشتراطات التي وضعتها الدولة تضمن سلامة وحقوق المواطنين في إطار من السلامة الصحية الجادة والملتزمة، حرصًا على صحة النزلاء ومنع انتشار وباء فيروس كورونا، وإنجاح وتشجيع برامج السياحة الداخلية تدريجيًا لإنقاذ العاملين في القطاع وأسرهم من التشرد، بعد توقف النشاط السياحي.

وطالبت رمزي الدولة المصرية اتخاذ إجراءات واشتراطات أكثر تسهيلًا على شركات السياحة والعاملين في القطاع السياحي تضمن لهم الإنقاذ من بئر الخسائر الذي سقطوا فيه، ويضمن أمن وسلامة الجميع، دعمًا للوطن والمواطن في الوصول إلى حالة التعافي الكاملة سواء في مواجهة الفيروس أو دعم الاقتصاد.