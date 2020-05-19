مصرع عاملين وإصابة ثالث باختناق داخل بيارة صرف صحي جنوب بورسعيد

لقى عاملان مصرعهما وأصيب ثالث باختناق إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحى أثناء قيامهم بالعمل فى محطة الصرف الصحى بقرية أم خلف جنوب بورسعيد.

تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع عمال داخل إحدى بيارات الصرف الصحى جنوب بورسعيد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وسيارات الإسعاف ورجال الإنقاذ وقد تم انتشال المصاب سليم السيد عبد المعين ٤١ سنة ونقله الى مستشفى السلام بورسعيد.

وبالفحص الطبى تبين وجود إصابات متعددة بالجسم، واختناق وغيبوبة تامة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة كما تم انتشال جثتى "أحمد السيد محمود" ٤٠ سنة، ومحمد إبراهيم الدسوقى ٤١ سنة، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى السلام بورسعيد والتحفظ عليها بالمشرحة.

وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.