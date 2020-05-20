العثور على جثة متحللة لسيدة مسنة داخل منزلها ببورسعيد

عثر أهالي بورسعيد، مساء اليوم، على جثة متحللة لسيدة مسنة فى منزلها وذلك بعد إنبعاث رائحة كريهة من المنزل.

تلقى اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة يفيد ببلاغ الأهالى لإنبعاث رائحة كريهة داخل إحدى العقارات السكنية بشارع 23 ديسمبر بحى المناخ.

وانتقل ضباط مباحث قسم المناخ إلى وتبين من الفحص أن المتوفية هدى أبو هاشم حسين 60 سنة تعيش بمفردها داخل المنزل ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى السلام بورسعيد والتحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحريات لحين التصريح بالدفن واستخراج تقرير الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة.