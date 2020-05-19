عاجل.. تشريح جثة مريض كورونا المنتحر.. ومصادر: الطب الشرعي من حقه الرفض

قررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة مريض مصاب بفيروس كورونا، انتحر داخل مستشفي الصدر بالعباسية، بإلقاء نفسه من غرفته في الطابق الرابع بالمستشفى فتوفى في الحال.

وشرحت مصادر قضائية، إجراءات تشريح مريض كورونا، مشيرة إلى أن الأمر متروك للطب الشرعي لتقدير الحالة الطبية، وإعداد تقرير للنيابة بالتشريح في حالة عدم وجود أي مخاطر على الطبيب الشرعي، وفي حالة عدم التشريح يوافي النيابة أيضًا بمذكرة من الطب الشرعي بذلك.

كان قسم شرطة ثان مدينة نصر، تلقى بلاغا بسقوط مريض من الطابق الرابع بغرفته بمستشفى الصدر بالعباسية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتوفى توجه إلى المستشفى لشعوره بأعراض فيروس كورونا، وعقب حجزه في غرفة عزل بعد التأكد من إصابته بالفيروس، ألقى بنفسه من شرفة الغرفة وسقط جثة هامدة، وبمعاينة جثة المتوفى تبين إصابته بكسر في الجمجمة، ونزيف داخلي أودى بحياته.