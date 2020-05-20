تذيعها هيئة الكتاب للمرة الأولى غدا.. قصة مناظرة كانت سببا في اغتيال صاحبها

تذيع قناة الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، عبر قناتها على موقع يوتيوب؛ فى الحادية عشرة مساء الخميس 21 مايو، لأول مرة المناظرة التاريخية للمفكر الراحل فرج فودة والدكتور محمد عمارة والشيخ الغزالي وآخرين في أخطر مناظرة في القرن العشرين والتى اقيمت بمعرض الكتاب عام 1992، وذلك بعد ايام من اشتعال الجدل بسبب تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، للممثل الشاب أحمد الرافعي والذي أدى دور الإرهابي عمر سرور بمسلسل الاختيار والتي قال فيها عن المفكر فرج فودة "النافق".

عملية اغتيال "فودة" جاءت بعد أيام معدودة من المناظرة التي أجريت بينه باعتبار داعيا للعلمانية ويطالب بفصل الدين عن الدولة، وبين الشيخ محمد الغزالي والمستشار محمد الهضيبي المتحدث باسم جماعة الإخوان، والدكتور محمد عمارة المدافعين عن الدولة الدينية، والمطالبين بعدم الفصل بين الدين والدولة، والتي حضرها أكثر من 30 ألف شخص في استاد القاهرة الرياضي.

كان فرج فودة آخر المتحدثين، ورد على ما دار من حديث، وجاء فيها "الإسلاميون منشغلون بتغيير الحكم أو الوصول إليه دون أن يعدوا أنفسهم لذلك"، مشيراً إلى ما قدمته بعض الجماعات المحسوبة على الاتجاه المؤيد للدولة الدينية، وما صدر عنها من أعمال عنف وسفك للدماء، مستشهداً بتجارب لدول دينية مجاورة على رأسها إيران قائلًا: "إذا كانت هذه هي البدايات، فبئس الخواتيم"، ثم قال للجميع "الفضل للدولة المدنية أنها سمحت لكم أن تناظرونا هنا، ثم تخرجون ورؤوسكم فوق أعناقكم؛ لكن دولا دينية قطعت أعناق من يعارضونها".

وتتيح الهيئة أرشيفها الإبداعي والثقافي المرئي والمطبوع لجمهور الثقافة ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة “خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك”.