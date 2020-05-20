"تعقيم وكمامات".. خطة المترو عقب انتهاء عطلة العيد لمواجهة كورونا

وضعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، خطة التعايش مع فيروس كورونا عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، بعد صدور قرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بوقف حركة المواصلات العامة خلال عيد الفطر، موضحة أنه سيتم العمل الجاد خلال الفترة المقبلة لتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

وترصد "الوطن" في 7 معلومات عن خطة مترو الأنفاق للتعايش مع فيروس كورونا عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.. وهى كالتالي:

1- عودة حركة القطارات بالخطوط الثلاثة لطبيعتها بدءا من يوم السبت الموافق 30 مايو الجاري من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء.

2- الدفع بـ76 قطارا على الخطوط الثلاثة للمترو للعمل خلال ساعات التشغيل وتوقفها تماماً وقت حظر التجوال.

3- تعقيم القطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل بنحو 5 ساعات لتوفير الحماية والسلامة للجمهور الركاب.

4- تعقيم جميع المحطات من الداخل والخارج وتطهير مكاتب الإداريين والصرافين.

٥- إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية.

٦- تركيب أجهزة تعقيم الأيدي بالمحطات للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

٧- إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول المحطات واستقلال القطارات.