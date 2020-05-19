الأمن يبحث عن صاحب شائعة هروب مرضى كورونا من "حميات إمبابة"

قال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن تبحث عن الشاب صاحب شائعة هروب مرضى كورونا من مستشفى حميات إمبابة، عقب نشوب الحريق بسطح المستشفى وقت الإفطار اليوم.

وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن تواصل البحث عنه لضبطه والوقوف على ملابسات الواقعة، بعد أن نشر شائعات تفيد أن المرضى وراء الحريق وأنهم هربوا من المستشفى.

ورجحت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن الحريق الذى اندلع أعلى سطح مبنى إدارى لمستشفى حميات امبابة، كان بسبب ارتفاع حرارة الجو.

وكشفت التحريات والتحقيقات التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير المباحث، أن الحريق شب أعلى سطح المستشفى فى كمية من الأخشاب، ولم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

وكانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على الحريق بعد أن دفعت بـ 6 سيارات إطفاء واستمرت فى السيطرة قرابة 20 دقيقة، وأجرت عمليات تبريد.