خبير نفسي عن انتحار مصاب كورونا: يعاني الاكتئاب.. ويجب توفير مختصين

انتحر شاب مصاب بفيروس كورونا، في العقد الرابع من عمره، داخل مستشفى الصدر بالعباسية، بعدما أصيب بحالة اكتئاب وخوف بمجرد أن علم بإصابته بكورونا، وغافل الأطباء والموجودين بالمستشفى وتخلص من حياته قفزا من شرفة الدور الرابع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، قال إن مصاب فيروس كورونا يكون في حالة نفسية سئية، مضيفا أن سماعه يوميا عن زيادة أعداد الإصابات وربما وقوع وفيات في ذات الحجر الصحي المقيم فيه، يكون سببا في إصابته باكتئاب حاد.

وأضاف فرويز لـ"الوطن"، أن الاكتئاب الناجم عن التشاؤم من انتشار فيروس الكورونا، والتغير المناخي نتيجة عن الانتقال من الصيف إلى الربيع، يدفع الشخص للتفكير في الانتحار، حيث يخيل له أنه بذلك سوف يتخلص من آلامه.

وأكد أستاذ الطب النفسي، أن القلق النفسي يزداد عن الأشخاص الذين يستمعون إلى الأخبار التي تتناول زيادة الإصابات والوفيات، مشيرا إلى أن الأدرينالين يغلق الأوعية الدموية الطرفية، ويُشعر الإنسان بأعراض مثل أعراض كورونا.

وتابع أنه للقضاء على ظاهرة انتحار مرضى كورونا قبل بدايتها، لابد من توافر طبيب نفسي وإخصائي اجتماعي يوميا داخل مستشفيات الحجر الصحي لعلاج المصابين من كوفيد-19، موضحا أن مهمتهم الحديث مع المرضى وطمأنتهم، وعلاج المشكلات النفسية التي تواجههم، مثل الأرق والاكتئاب والوسواس القهري، وغير من من الأمراض التي تدفع للتفكير في الانتحار.