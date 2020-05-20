إعادة الشيء لأصله .. المنتزه ثان في الإسكندرية يرصف طريق المعمورة

تمكن الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثان المنتزه فى الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، اليوم، بأعمال إعادة الشىء لأصله بطريق المعموره السياحى بعد الانتهاء من أعمال خاصة بشركة الكهرباء، حيث جاءت الأعمال لتحقيق السيولة المرورية وللتيسير على المواطنين.

وقال رئيس الحي، إنه فى ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة الاهتمام برفع كفاءة الطرق وإتمام أعمال إعادة الشىء لأصله بنطاق المحافظة خلال فترة حظر التجوال.

واضافت أن الحملات لازالت الأعمال مستمرة والمتابعة جارية لحين الانتهاء منها على الوجه الأكمل.