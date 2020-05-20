"سامح" "وناردين" يتحديان كورونا ويقيمان زفافهما "أون لاين"

تحديا فيروس كورونا وقررا إقامة حفل زفافهما، رافضين أن يتسبب الوباء في إفساد فرحتهما أو حتى تأجيلها، فكان قرارهما بعمل الفرح "أون لاين" مراعاة لإجراءات التباعد الاجتماعي ومواجهة كورونا.

الدكتور سامح، علَّق على إقامة حفل زواجه أون لاين في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا بحضور العائلة والأصدقاء، أنه نظرا للظروف الحالية ومنع التجمعات ومن الواجب علينا الخوف على أسرنا من العدوى لأنهم من كبار السن فنحتاج لاتخاذ قرارات محسوبة من شأنها الحفاظ على الناس ومشاركتهم فرحتنا بدون عمل حساب للعادات والتقاليد فكانت البداية بالتفكير في طريقة مبتكرة ومنها الناس تشاركنا فرحتنا وفي نفس الوقت نحافظ على بعضنا البعض ويكون كلهم موجودون بطريقة ما لمشاركتنا الحدث في نفس التوقيت ومن هنا جاءت الفكرة.

وأضاف خلال مكالمة عبر سكايب في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه بدأ في عمل دعوات الزفاف ووضع إعلان على السوشيال ميديا والأشياء الخاصة بهم لتعريف الناس ميعاد الحفل الأون لاين مثل أي عروسين ولبس البدلة والفستان وعمل ديكور في المنزل يشبه الكوشة ويبدأ جميع الناس في نفس التوقيت لمشاركتنا فرحتنا.

وتابعت زوجته الدكتورة ناردين، أنها كأي بنت تريد عمل فرح لكن في نفس الوقت وإدراكها لما يحدث وخوفها على عائلتها والظروف التي حدثت ومنعت أغلب الناس من الحضور من خارج مصر ومنهم والدتها، اضطرت لعمل الفرح أون لاين.

واستكملت، أن "أول فكرة جت لينا تأجيل الفرح لكن إحنا مش عارفين لحد إمتى لأن مش عندنا ميعاد واضح، لكن إحنا كدكاترة قادرين نلمس من أرض الواقع ميعاد محدد لانتهاء كورونا وبالنسبة لنا حابين أننا نستقر ونبني بيتنا مع بعض وهنعرف نحتفل أول ما الدنيا تسمح لنا وتبقى متاحة وهنتلم تاني".