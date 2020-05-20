رامي رضوان يعلق على عقوبات غير الملتزمين بالوقاية ضد كورونا

قال الإعلامى رامى رضوان، إن هناك حالة من عدم الوعي لعدد كبير من المواطنين بسبب الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها لعدم تفشي فيروس كورونا فيما بينهم ويؤثر على صحتهم، حيث اتخذت الدولة إجراءات صارمة ضد غير الملتزمين بتلك الإجراءات.

وأضاف "رضوان" خلال تقديمه لبرنامجه "مساء DMC"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عقوبة مخالفي القرار لن تتجاوز الـ4000 جنيه وقد تعرض صاحبها للحبس وهي عقوبات من شأنها إلزام المواطنين بتك الإجراءات وعدم الاستهانة بها، موضحا أن هناك بعض المواطنين ممن يرتكبون مخالفات جسيمة في البنوك وقد تتمثل في تبديل الكمامات فيما بينهم.

وأكد ان تلك الإجراءات ستؤدى بدورها إلى التزام المواطنين وعدم تفشي الفيروس بتلك الطريقة، متمنيا لو أنها كانت قد تم تنفيذها بأوقات سابقة، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بجهود عظيمة للحفاظ على صحة المواطنين: "بس هناك بعض الأشخاص مش بتخاف على صحتها، ومفتاح الأزمة في إيد المواطنين، وعليهم المكوث في المنزل خلال إجازة العيد".