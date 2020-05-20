كيف تتعامل مع طفلك المصاب بالتوحد خلال أزمة كورونا؟.. الصحة تجيب

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن" فيما يلي، إرشادات التعامل مع أطفال التوحد، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ارشادات التعامل مع أطفال التوحد خلال أزمة كورونا

أطفال التوحد يواجهون مشكلة كبيرة في التعبير عن خوفهم، وللمحافظة على مستواهم العلقي، خلال تلك الفترة يجب اتباع التالي:

ـ عمل روتين ثابت داخل المنزل.

ـ التواصل مع المعالج الخاص بالطفل.

ـ الاستمرار في تدريب الطفل على المهارات التي تعلمها للحفاظ على مستواه وتطوره.

جاء ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتبعتها عدد من الوزارات للتصدي لجائحة كورونا.