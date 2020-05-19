شكاوى الأعلى للإعلام توصي بعقوبات ضد النبأ لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

أجرت اليوم لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تحقيقا فيما نشرته جريدة النبأ من أخبار وصفتها اللجنة بـ"الكاذبة"، في إطار استكمال التحقيق في الشكاوى المنسوبة لعدد من وسائل الإعلام، بشأن التغطية الإعلامية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والتي وصلت إلى 50 شكوى ضد مواقع إلكترونية وصفحات على فيسبوك وقنوات فضائية.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس في تصريح خاص لـ"الوطن" إنه تم التحقيق اليوم في الوقائع المنسوبة لجريدة النبأ بحضور رئيس التحرير ممثلا عن رئيس مجلس الإدارة والمستشار القانوني للجريدة، كاشفا عن أنه لم يتم إنكار ما حدث من نشر أخبار كاذبة حول فيرس كورونا.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة طالبت في تقريرها بتوصيات عقابية سيصدر المجلس قرارها بخصوصها غدا.

وكان جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أعلن أنّ المجلس قرر استدعاء الممثل القانوني لجريدة النبأ، لجلسة تحقيق اليوم، لاتهام الموقع بنشر عدد من الأخبار الكاذبة حول كورونا، موضحا أنّ المجلس أمر بفتح تحقيق بشأن أخبار كاذبة، وبشكل متكرر في أعداد الجريدة وموقعها، بالمخالفة لقرار المجلس حول المعالجة الإعلامية للوباء القاتل.

وكان المجلس اتخذ عدة قرارات بحق مواقع إلكترونية متهمة بنشر أخبار كاذبة عن فيروس كورونا، بينها إلزام موقع القاهرة 24 بالاعتذار عما نشره عن مستشفيات جامعة القاهرة وحذف المحتوى المخالف.