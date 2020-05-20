رامي رضوان: توقف انتشار كورونا ليس له علاقة بارتفاع درجات الحرارة

قال الإعلامي رامي رضوان، إن فيروس كورونا قد أثر سلبا على المستويات الصحية والاقتصادية بكافة بلدان العالم دون استثناء، وهو يعكس الرقم الذي تم تسجيله اليوم من قبل وزارة الصحة بـ720 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وأضاف "رضوان" خلال تقديمه لبرنامج "مساء DMC" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد المصابين اليوم قد وصل لـ720 حالة و14 حالة وفاة، وهو عدد الإصابات الأكبر في مصر منذ ظهور الجائحة فيها، موضحا أن الثلاثة أيام الماضية قد شهدت ارتفاعا شديدا بدرجات الحرارة، إلا أنه وبالرغم من ذلك بأن الإصابات آخذة بالزيادة.

وأكد أنه لا علاقة بارتفاع درجة حرارة الجو بالقضاء على فيروس كورونا، ناصحا المواطنين بالالتزام والابتعاد عن التزاحم والاختلاط لعدم انتشار فيروس كورونا فيما بينهم.