"هل القيء يبطل الصيام؟".. الإفتاء تجيب

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي والأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن القيء المتعمد خلال فترات صيام المسلم يعتبر إحدى مبطلات الصوم، "وفي حال حدثت بدون قصد لا تبطله".

وأضاف "عاشور"، خلال سؤال اليوم "هل القيء يبطل الصيام" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه وفي حال القيء رغما عن الصائم فصومه صحيح، وفي حال استخدم أي آلة لإخراج القيء متعمد أو قاصد فهو أمر يبطل الصوم، موضحا أنه وبعد القيء يجب على الشخص المريض مضمضة الفم واستكمال الصيام، وسيكون في تلك الحالة صومه صحيح.