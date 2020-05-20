بخيت عن أمنيته في ليلة القدر: عودة العالم أكثر رشدا من ذي قبل

أعرب الشاعر جمال بخيت، عن عدة أمنيات له في ليلة القدر، وذلك خلال تقرير عرضه برنامج "أهل مصر"، الذي يُعرض على شاشة "سكاي نيوز عربية"، موضحًا أن أمنيته الوحيدة أن يُزيح الله عن العالم أجمع غمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بشرط أن يُعود العالم أكثر رشدًا من ذي قبل.

وأضاف "بخيت"، أنه يتمنى أن تقوم دول العالم بالأنفاق أكثر على مقاومة الفقر، وتطوير المجال الصحي، والبحث العلمي أضعاف أضعاف ما يتم صرفه على السلاح والحروب.

وبدوره، قال الشاعر والملحن شفيق الشايب، خلال التقرير، إنه يتمنى من كل شعوب العالم أن يكونوا قد استوعبوا الدرس جيدًا وأن يعودوا لحضن ربنا الكريم، "أتمنى أن كل الشعب يسمع الكلام ويحافظ على صحته عشان يحمي نفسه ويحمي غيره".