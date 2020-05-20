مدير الحماية المدنية سابقا: زجاجات الكحول قد تنفجر في السيارات بسبب درجات الحرارة

قال اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقا، إن استخدام مبردات الهواء "التكيف" دون صيانة مسبقة قبل التشغيل خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، قد تؤدي لحدوث مشكلة به ثم ماس كهربائي ومن ثم نشوب حريق.

وأضاف "عبدالقادر"، خلال مداخلة له عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالنسبة للمراوح يجب عدم تشغيلها مدة الـ24 ساعة يوميا في ذلك الطقس مرتفع الحرارة، حتى لا تتسبب هي الأخرى في حرائق لرداءة الأسلاك الكهربائية المستخدمة ببعض المنازل كما يجب تهوية المنازل جيدا، موضحا أن ترك الكحول أو الروائح بداخل السيارات المركونة في الشمس تؤدي إلى انفجارها حال التعرض المباشر للشمس.

وأكد أنه في حال أجبر الشخص على وضع تلك الأشياء في سيارته فعليه اختيار المكان جيدا، ويفضل استخدام تابلوة السيارة لوضع تلك الأشياء حتى لا تكون معرضة مباشرة لأشعة الشمس، ما تؤدى إلى حدوث مزيد من المشكلات أو انفجار السيارة.