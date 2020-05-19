عزل محافظ الدقهلية باستراحته.. ومصدر: فقد الشم وارتفاع في درجات الحرارة

يخضع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، للعزل المنزلي في استراحة المحافظ الخاصة به بمدينة المنصورة، وعلى مقربة من مبنى الديوان العام للمحافظة، وذلك بعد أن أكدت التحاليل والأشعة التي أجراها في مستشفى المنصورة الدولي، أمس، استقرار حالته، فقررت وزارة الصحة الإبقاء عليه في محل إقامته.

وأكد مصدر مسئول، أن المحافظ حالته الصحية مستقرة، إلا من بعض الأعراض البسيطة، ولا يحتاج إلى العناية المركزة، وأمر بقائه في "الاستراحة" لن يؤثر على صحته، مع تطبيق برتوكول العلاج داخل العزل، ووفرت مديرية الصحة طبيب وممرض لمتابعة حالته بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية وتستمر المتابعة علي مدار 14 يوم متصلة.

وأوضح المصدر، أن الأعراض التي ظهرت على المحافظ من فقدان حاسة الشم، وارتفاع طفيف فى درجة الحرارة، بالإضافة للكحة والإجهاد، كلها ظهرت عليه منذ أول أمس، وبعد الخضوع لبرتوكول العلاج بدأت حالته تستقر ويستجيب للعلاج.

وفي سياق متصل قال الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إنه لم تظهر أي حالة إيجابية لفيروس كورونا اليوم، وأن جميع من أجريت لهم تحاليل الفيروس والمخالطين للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ظهرت سلبيتها.

وأضاف الشيخ لـ"الوطن"، أنه بالتعاون مع مديرية الصحة، وإدارة الطب الوقائي تم إجراء 58 تحليلا سريعا، وأظهرت جميعها سلبيتها، وجميعهم من مكتب المحافظ والمخالطين له بالديوان العام، كما لم تظهر أي حالة اشتباه أخرى داخل الديوان.

وأشار إلى أنه في تواصل مستمر مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لتخفيض أعداد العاملين في الديوان خلال تلك الفترة، وتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء في هذا الشأن، كما أن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة، بالإضافة إلي اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للعاملين المترددين على الديوان، وكذلك منع المواطنين من الدخول.

يذكر أن محافظة الدقهلية اتخذت إجراءات تعقيم وتطهير وسحب عينات للمخالطين للمحافظ علي مدار اليوم، بعد ظهور إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنه حاليا في العزل المنزلي باستراحته بالمنصورة.