المنشآت الفندقية: الفنادق الحاصلة على شهادة صحية ستستقبل رواد العيد

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن الشهادة الصحية التي منحها للفنادق تمنح بعد الخضوع للجنة فحص مشكله من وزارتي الصحة والسياحة: "لو حد عايز يسافر للفنادق دي خلال فترة عيد الفطر يطلب من الفندق تلك الشهادة وسيتم إرساله له".

وأضاف "الشاعر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه وبالنسبة للفنادق التي حصلت على أموال نتيجه حجز غرف للنزلاء ولم تستكمل إجراءاتها الصحية ولم تمنح الشهادة ستقوم بإعادة كافة الأموال التي تم تحصيلها مسبقا من العميل، موضحا أن شاطئ الفنادق الخاصة مفتوح وفق إجراءات محددة من قبل الوزارات والجهات المعنية.

وأكد أن قطاع السياحة دائما ما كان ينجح في تحصيل نحو 12 مليار دولار سنويا، وبلغت خسائرها حاليا بسبب فيروس كورونا 2 مليار دولار في شهرين فقط على أقل تقدير: "الخسائر كبيرة جدا، والمستثمرين مش هاممهم الربح في الفترة دي، وبنعتبرالتجربة الحالية نوع من أنواع الدعاية وتطمين للسائح الداخلي أو الخارجي"، مشيرا إلى أن الاستثناءات ممنوعة منعا باتا من وزارة السياحة، وغرفة السياحة مصرة على استكمال الاشتراطات كما وردت دون تغيير.