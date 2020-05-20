غريب: إصابة عدد من موظفي الحسابات في نقابة العلميين بفيروس كورونا

قال محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، إن فيروس كورونا أصاب العديد من الموظفين بإدارة الحسابات وخدمة الأعضاء وإدارة النظم وعمال البوفيه بالنقابة.

وأضاف أبو عميرة، في تصريح خاص، أنه قد ظهرت أول إصابة لموظف بإدارة الحسابات وتأكدت إيجابياتها بتحليل المسلحة بحميات إمبابة وتم العزل وبدأ برتوكول العلاج.

وتابع قائلا "وبتعنت النقابة واستمرار فتحها وتكتمهم على الخبر بدأ أمس تأكيد الإصابة بأحد موظفي خدمة الاعضاء وأسرته وإصابة آخر بإدارة الحسابات وأسرته وإصابة عمال البوفيه وظهور الأعراض على عدد آخر الذي اكتفى بالعزل المنزلي وتناول العلاج".

وكانت الصفحة الرسمية للنقابة التي يشرف عليها الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، نفت وقوع أي إصابات، مؤكدة أن العمل يسير بشكل طبيعي.

وقال غريب، عضو المجلس المعارض للمليجي، "وكنا قد حذرنا منذ بداية ظهور أول حالة والتنبيه على المخالطين بالعزل إلا أن مخالفة التنبيهات وتعنت المسؤولين على النقابة بالقوة تسبب في انتشار الوباء دون مراعاة لصحة الموظفين والأعضاء وعائلاتهم أسال الله الشفاء لجميع المصابين وتنبيها على كل من تردد هذه الفترة على مقر النقابة بالألفي الالتزام بالعزل المنزلي".