صحفي صيني: الصين ليست مصدر كورونا.. ولا يمكن تخليقه

قال نادر روانج، الكاتب والصحفي والإعلامي الصيني، إن الخارجية الصينية دائما ما تنفي اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية بكون الصين هي بؤرة انتشار كورونا: "يجب عدم تسييس هذا الموضوع، بل هو وباء عالمي".

وأضاف "روانج"، خلال مداخلة له عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن معظم المتخصصين في الشؤون الصحية حول العالم يؤكدون عدم وجود أدلة تثبت بأن فيروس كورونا الجديد قد جاء من المختبرات الصينية، موضحا أن هذا الفيروس لا يمكن تخليقه ولكنه قادم من الطبيعة ولا يمكن اتهام دولة به.

وأكد أن الصين أخرجت كل المعلومات التي جمعتها عن الفيروس إلى دول العالم ومنظمة الصحة العالمية لهذا الفيروس الجديد الذي لا تعلمه أي دولة أو تعلم خطورته، مشيرا إلى أن هناك 4 أنواع من اللقاح الصيني على الأقل قد دخلوا جميعهم للاختبار على جسد المصابين: "الصين تسعى لإصدار لقاحها على 5 خطط، وهناك استثمارات كبيرة في الدراسات وصناعة تلك اللقاحات".