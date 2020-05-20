هولندا تعتزم المضي قدما في تخفيف "إجراءات إغلاق كورونا"

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي اليوم الثلاثاء، إنه "من المسؤولية" المضي قدما في تخفيف إجراءات الإغلاق، كما هو موضح في استراتيجية الخروج من الأزمة، والتي أعلنتها الحكومة قبل أسبوعين، معتبرا أن ذلك الإجراء بمثابة "خطوة كبيرة ومحفّزة".

وأفادت مجلة "بوليتيكو" عبر موقعها الإلكتروني، بأن إعلان روتي يعني أنه بدءا من أول الشهر المقبل، ستتمكن المطاعم ودور عرض الأفلام والمسارح من فتح أبوابها مجددا لـ30 زائرا كحد أقصى، كما يمكن للحانات استقبال رواد خارجها، مع الحفاظ على مسافة أمان بين الأشخاص قدرها 1.5 متر .