هولندا في الصدارة.. قائمة أهم تدفقات رأسمالية أجنبية لمصر في 3 أشهر

تصدَّرت هولندا، قائمة الاستثمارات الرأسمالية الواردة من الدول الأجنبية خلال الفترة من يناير حتى مارس 2020، أي الربع الأول من العام الميلادي الجاري.

وبلغت إجمالي قيمة التدفقات الرأسمالية الواردة من الدول الأجنبية، نحو 173.74 مليون دولار خلال الفترة السابقة، وذلك بحسب تقرير حكومي، استند على بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التجارة والصناعة، وجاءت قائمة أهم 10 دول في "التدفقات" كالآتي:

1- هولندا:

تصدرت القائمة بنحو 65.54 مليون دولار أمريكي.

2- الصين:

جاءت بالمركز الثاني أي بنحو 28.34 مليون دولار.

3- سويسرا:

احتلت المركز الثالث بالقائمة، لتسجل 27.04 مليون دولار أمريكي.

4- الإمارات:

وقعت في المركز الرابع في القائمة بنحو 24.17 مليون دولار.

5- موريشيوس:

جاءت في المركز الخامس بنحو 17.29 ملايين.

6- الكويت:

احتلت المرتبة السادسة باستثمارات تُقدر بـ16.82 مليون دولار.

7- ألمانيا:

وقعت في المرتبة السابعة بتدفقات بلغت 15.94 مليون دولار.

8- السعودية:

تلت ألمانيا لتقع في المرتبة الثامنة بتدفقات 9.96 ملايين.

9- المغرب:

جاءت في المرتبة التاسعة بتدفقات مقدارها 9.57 مليون دولار.

10- سنغافورة:

اختتمت قائمة أكثر 10 بلدان في تدفقات الاستثمار، بنحو 8.72 مليون دولار.