للوقاية من كورونا.. شركة طيران في هولندا تلزم ركابها بإجراء إجباري

قالت شركة طيران "كيه.إل.إم" الفرع الهولندي لشركة "إير فرانس كيه.إل.إم" في بيان، إنه يتعين على ركاب جميع الرحلات ارتداء الكمامات الواقية أثناء السفر اعتبارا من يوم الاثنين.

وأوقفت "كيه.إل.إم"، مثل أغلب شركات الطيران الكبرى، كل رحلاتها تقريبا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، لكنها ما زالت تسير عددا محدودا من الرحلات، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقالت الشركة "ارتداء واق للوجه أثناء الصعود إلى الطائرة وعلى متنها إجباري لركاب كيه.إل.إم. وعلى الركاب التأكد من أن بحوزتهم الكمامة الواقية المطلوبة".

وسيطبق هذا الإجراء حتى 31 أغسطس 2020، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات غير ملزمين بذلك.

وأيد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" ارتداء الركاب للكمامة الواقية مع احتدام المناقشات بشأن كيفية إعادة شركات الطيران للعمل مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي بعد أزمة كورونا.

وأعلنت إير فرانس الفرع الفرنسي لشركة إير فرانس كي.إل.إم الإجراءات نفسها يوم الخامس من مايو، وكانت شركة طيران لوفتهانزا الألمانية وويز اير المجرية للطيران منخفض التكلفة قد أعلنتا بالفعل إلزام الركاب بارتداء الكمامات.