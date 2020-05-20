"لم ألتق المخرج".. "صاحب الفضل" يكشف تفاصيل مشاركة صورته في "البرنس"

قال الفنان أحمد عبد الحى، إنه لم يتوقع النجاح الكبير الذي لاقته صورته "صاحب الفضل" في مسلسل "البرنس"، مضيفًا: "لم أتوقع هذا النجاح الكبير في العمل، واللي جاي أحسن".

وتابع الفنان أحمد عبدالحي، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على "إكسترا نيوز"، أنه سيظهر بصورة أخرى خلال الحلقات المقبلة.

وتابع: "لم ألتقِ المخرج محمد سامى أو أي أحد من نجوم المسلسل ولم يحدث أي اتصال بيننا، وأتمنى لقاءهم في شغل وعلى الواقع مش بصورة بس".

وأوضح أنه لم يلتقِ مخرج المسلسل محمد سامي حتى اليوم، مشيرًا إلى أنه اختياره جاء من خلال صورة تم ترشيحها من قبل أحد المكاتب.