شاعر ومؤلف.. تعرف على صاحب الفضل في حياة الراحل إبراهيم نصر

فى حياة كل فنان، شخص كان صاحب الفضل عليه لكي يكون نجمًا مشهورًا، وفي حياة الفنان الراحل إبراهيم نصر، شاعر كبير كان له فضل كبير فى ظهوره فنيًا.

وكشف إبراهيم نصر في إحدى حواراته الصحفية القديمة، أن الشاعر والمؤلف بخيت بيومي هو صاحب الفضل فى دخوله عالم الفن قائلًا : في أحد الأيام التقيت بالشاعر والمؤلف بخيت بيومي، والذي أقنعني بالذهاب معه إلى التليفزيون لكي ألعب دورًا في برنامج تقدمه الراحلة أماني ناشد بعنوان "عزيزي المشاهد" وحقق الدور نجاحًا جيدًا.

وأضاف: "بعد هذا النجاح بدأت العمل في عدد من برامج الأطفال، حيث قمت بأداء أدوار أسعدت الأطفال كثيرًا وكان الكاتب الصحفي نبيل عصمت له برنامج منوعات آنذاك".