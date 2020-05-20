جامعة طنطا تكافئ الهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة وبالمستشفيات

قرر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، صرف منحة مالية قدرها 600 جنيه للهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعة ووحداتها والأمن الإداري، وصرف مكافئة 10 أيام لجميع أفراد العمالة المؤقتة بجامعة طنطا وأفراد الأمن الإداري المؤقت بحد أقصى 400 جنيه، ويحصل العاملون بالقطاع الطبي على 150% (900 جنيه) من هذه المكافأة، كما يحصل القائمون بالنوبتجيات بالقطاع الطبي والمستشفيات على 200% من هذه المكافأة، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وحرص الجامعة على دعم كافة العاملين بها.

وأكد "سبع" أن هذه المنحة تأتى تشجيعاً لجميع العاملين بجامعة طنطا لأدائهم المميز خلال فترة الأزمة الحالية وتنفيذ خطة الدولة الشاملة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما دعا جميع العاملين لمواصلة بذل الجهود لدعم جهود الدولة لتخطى الأزمة الحالية.