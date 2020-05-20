هل تنقل جثة مريض كورونا المنتحر الفيروس للطبيب أثناء التشريح؟

بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد بأيام، تخلص شاب في العقد الرابع من عمره من حياته، داخل مستشفى الصدر بالعباسية.

تفاصيل واقعة الانتحار

كشف تفاصيل الواقعة، مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، بقوله إن المصاب غافل الأطباء والموجودين بالمستشفى وتخلص من حياته، موضحا أنه تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث إن الواقعة منذ يومين، وتم التصريح بدفن الضحية وتسليم جثمانه إلى أسرته، وأن التحريات الأولية أثبتت عدم وجود شبهة جنائية، وجارٍ فحص ملف الضحية للتأكد من إصابته بمرض نفسي قبل إصابته بمرض كورونا، وتحرر محضرا بالواقعة.

قررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة مريض توفي بفيروس كورونا، انتحر داخل مستشفي الصدر بالعباسية، بإلقاء نفسه من غرفته في الطابق الرابع بالمستشفى فتوفى في الحال.

وشرحت مصادر قضائية، إجراءات تشريح مريض كورونا، مشيرة إلى أن الأمر متروك للطب الشرعي لتقدير الحالة الطبية، وإعداد تقرير للنيابة بالتشريح "في حالة عدم وجود أي مخاطر على الطبيب الشرعي"، وفي حالة عدم التشريح يوافي النيابة أيضًا بمذكرة من الطب الشرعي بذلك.

تضمن ذلك احتمالية رفض الطب الشرعي لإجراء تشريح للجثة واشتراط ألا يكون ذلك مصحوبا بمخاطر على الطبيب، وهو ما فرض تساؤلا عن إمكانية انتقال العدوى وخطورة ذلك.

أستاذ طب شرعي: الأطباء يتخذون كل التدابير الاحترازية أثناء التشريح

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة سمر عبدالعظيم، أستاذ الطب الشرعي بجامعة عين شمس، أن جثث جميع المتوفين بفيروس كورونا المستجد، بمن فيهم المنتحر لا تنقل العدوى، حيث لم تثبت أي دراسة علمية حتى الآن ذلك الأمر، مشيرة إلى أنه المرض ينتقل عبر الجهاز التنفسي فقط، والذي يتوقف عن العمل مع الوفاة.

وتابعت عبدالعظيم، لـ"الوطن"، أن العالم بأكمله اتخذ عدة إجراءات احترازية في هذا الشأن، من ناحية غسل المتوفين وعمليات التشريحات، وحتى الآن لم تؤكد أي دراسة نقل الفيروس من جثث المتوفين، إلا أنه بسبب كونه فيروسا جديدا ولا تتوافر كل المعلومات عن إمكانياته، تنتشر تلك المعلومات والمخاوف.

وأوضحت أن الفيروسات بالفترة الأولى تتحور وتتغير كثيرا، فور دخولها جسم الانسان، وهو ما ينشر المزيد عن سبل انتشار العدوى.

وفيما يخص الإجراءات الاحترازية للطبيب الشرعي أثناء التشريح، شرحت الدكتورة سمر عبدالعظيم، أن الأطباء يعتمدون على عدة خطوات مهمة لا تختلف عن تشريح الحالات الأخرى، منها التعقيم وارتداء الكمامات والقفازات، مع ضرورة توفر شفاطات على أعلى مستوى داخل مكان التشريح نفسه لضمان جودة التهوية به، للحفاظ على صحة الأطباء.

في منتصف أبريل الماضي، أكدت المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، مها طلعت، أن المتوفى المصاب بكورونا لا ينقل العدوى بصورة كاملة، وهناك إجراءات في أثناء تغسيل الجثمان لمنع انتقال العدوى.

وتابعت: "انتشار فيروس كورونا في بلدان شرق المتوسط يدعو للقلق، وإذا لم يتم تنفيذ إجراءات منع العدوى بشكل قوي في المنشآت الصحية، فهذا يعني أن الفريق الطبي سيكون في خطر.