مصدر أمني يكشف تفاصيل انتحار مريض بكورونا بمستشفى العباسية

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن شابا مصابا بكورونا في العقد الرابع من عمره تخلص من حياته داخل مستشفى الصدر بالعباسية.

وأضاف المصدر أن الضحية أصيب بحالة اكتئاب وخوف بعدما أصيب بمرض كورونا، وغافل الأطباء والموجودين بالمستشفى وتخلص من حياته، موضحا أنه تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكشف المصدر أن الواقعة منذ يومين، وتم التصريح بدفن الضحية وتسليم جثمانه إلى أسرته، وأن التحريات الأولية أثبتت عدم وجود شبهة جنائية، وجارٍ فحص ملف الضحية للتأكد من إصابته بمرض نفسي قبل إصابته بمرض كورونا، وتحرر محضرا بالواقعة.