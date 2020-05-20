بعد مقتلها في "خيانة عهد".. هنادي مهنا لـ عبير صبري: هتوحشيني يا ماما

نشرت الفنانة هنادي مهنا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها بالفنانة عبير صبري حيث يجمعهما عمل درامي هذا العام مسلسل "خيانة عهد".

وتجسد الفنانة عبير صبري في المسلسل شخصية "نادية" التي تم قتلها في الحلقة الـ26 من المسلسل على يد زوجها بعد خيانتها له ولعبت الفنانة هنادي مهني دور "سارة" ابنتها.

وكتبت مهنا: هتوحشيني أوي يا ماما، قصدي يا نادية يا قمر أنتي.

يذكر أن مسلسل خيانة عهد يشارك في بطولته الفنانة حلا شيحة، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وخالد سرحان، وخالد أنور، وكوكبة من النجوم، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ووليد أبوالمجد، ومحمد أبوالسعد، وإخراج سامح عبدالعزيز.