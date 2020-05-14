يسرا تطلع عبير صبري على فيديوهات لها مع مجدي ضمن الحلقة 21 من خيانة عهد

بدأت أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل "خيانة عهد" بوجود فرح داخل دار رعاية الأطفال لزيارة الطفلة التي تتبناها وكانت تبكي وهى تودعها.

كما تضمنت الحلقة لقاء عهد بسكرتيرة مجدي، التي جلبت لها فيديوهات تثبت خيانة نادية لمروان، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى، كما نصحتها عهد بمغادرة البلاد حتى لا ينتقم منها مجدي.

وخلال الحلقة قام عزت بتطليق فرح بشكل نهائي بعد ضغط كبير منها لكي يطلقها، ولكنه شعر بالندم بعد ذلك وقرر أن يعود إليها مرة أخرى وهو ما أثار غضب زوجتة الثانية.

وانتهت الحلقة على ظهور نادية مع عهد، وحديثها معها لكي تساعدها في الطلاق من مروان، ولكنها أندهشت نادية من رد فعل عهد لأنها كشفت لها إنها تعلم بخيانتها لزوجها مع مجدي وجعلتها تشاهد الفيديوهات وعرضت عليها اتفاق وهو انا تسمع كلامها وتنفذه في مقابل عدم نشر الفيديوهات.

ومسلسل خيانة عهد بطولة يسرا، حلا شيحه، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد سرحان وخالد أنور وهنادي مهنا وتيام قمر .