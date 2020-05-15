يسرا لـ"الوطن": عبير صبري أبهرتني في "خيانة عهد"

أشادت الفنانة يسرا بأداء الفنانة عبير صبري في مسلسلها الجديد "خيانة عهد"، الذي يُعرض حاليًا علي عدد من الفضائيات.

وقالت يسرا، لـ"الوطن"، إنها لم تر عبير صبري بهذه "اللذاذة" في حياتها قط، بحسب قولها، مضيفة أنها تمكنت من الإمساك بتفاصيل شخصية "نادية" ببراعة، وهو ما تجلى في الإشادات التي انهالت عليها منذ انطلاق العرض.

ويشارك في بطولة "خيانة عهد" حلا شيحة، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وخالد سرحان، وخالد أنور، وكوكبة من النجوم، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ووليد أبوالمجد، ومحمد أبوالسعد، وإخراج سامح عبدالعزيز.