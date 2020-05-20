وزير الإعلام: كنا عاوزين نشيل الحظر بعد العيد.. إحنا أحسن من دول كتير

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة كانت تنوي إلغاء الحظر تمامًا بعد أيام العيد مباشرة، "قولنا نشيل الحظر خالص، عشان نتعايش مع المرض وإحنا أحسن من دول كتير، بس في الآخر وجدنا من الضرورة الاستمرار في الإجراءات المتبعة قبل العيد لمدة 15 يوم بعد العيد، ومينفعش نستمر بهذا الضغط والحظر لفترة طويلة جدًا"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "هيكل"، أنه يجب على المواطنين مساعدة الحكومة والدولة في المرور من هذه الأزمة على خير، "رقم الإصابات أمس الثلاثاء كان صادما لناس كتير، ولازم نعترف بكده، ولازم نلتزم شوية وناخد العيد ده فرصة عشان العيد الكبير يكون الوضع أحسن بإذن الله"، موضحًا أنه لا يوجد شيء في تلك الأزمة يُمكن إخفاؤه عن الشعب المصري، فالمواطن شريك معانا في تلك الأزمة منذ البداية، وأنه اتفق مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في بداية الأزمة على ضرورة مشاركة المواطنين في كافة الأمور.

وتابع: "لازم المواطن يعرف المستجدات مني مش من برايا، ورغم أن إصابات أمس كان رقم صادم، بس وارد جدا يكون فيه إصابات تانية والمصابين ميعرفوش".