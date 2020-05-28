بينها أفلام كريم وعز.. كورونا يطيح بسباق السينما وينعش المنصات الرقمية

يأتي عيد الفطر هذا العام، وسط وطأة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" التي ضربت العالم، ما ترتب عليه بقاء الكثيرين في منازلهم، وترك طقوس العيد المعتادة مثل الخروج وزيارة الأهل والأصدقاء، وراء ظهورهم، تفاديا لإصابتهم بالفيروس.

صنّاع السينما في مصر حاولوا إيجاد حِيل بديل، كي لا يكون عيد الفطر من دون أي أعمال جديدة، في ظل استمرار غلق دور العرض، طبقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، بعد أن أطاح الفيروس الصغير غير المرئي، بالسباق السينمائي الذي كان منتظرا أن يشهد منافسة قوية بين كبار النجوم على الإيرادات والإشادات.

المنصات الرقمية تُنقذ مُحبي الدراما خلال الحظر بالمنزل

"لا مولات.. لا ملاهي.. لا شواطئ".. هكذا كان شعار مجلس الوزراء خلال أيام العيد، لحماية المواطنين وتمهيدا للعودة للحياة الطبيعية تدريجيًا منتصف الشهر المقبل، إذ قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار إغلاق المقاهي والكافيهات والأندية والصالات الرياضية ومراكز الشباب والسينمات والمسارح، وبسبب استمرار إغلاق دور العرض في عيد الفطر الذي يعد أحد المواسم الجماهيرية خلال العام، انتعشت المنصات الرقمية التي أعلنت عرض العديد من المسلسلات والأفلام خلال فترة العيد.

"شاهد VIP" تطرح فيلم "رأس السنة" على منصتها أول أيام العيد

قررت منصة "شاهد VIP" طرح فيلم "رأس السنة" على منصتها ابتداءً من أول أيام عيد الفطر، ليكون آخر الأفلام المصرية المعروضة في السينما متاحا للعرض أونلاين، وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في ختام النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش؟

تدور أحداث "رأس السنة" في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، تجمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس السنة عام 2009، ومع مرور الوقت تصبح علاقات الأبطال أكثر تشابكا وتعقيدا، وتتكشف العديد من الحقائق ما يغير نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.

وساهم الفيلم في عودة المنتج والسيناريست محمد حفظي إلى الكتابة السينمائية، بعد توقف دام 5 سنوات، إذ كان آخر أعماله فيلم أسوار القمر في 2015، و"رأس السنة" هو التجربة الأولى لمخرجه صقر، وبطولة إياد نصار، أحمد مالك، علي قاسم، شيرين رضا، وبسمة، وإنجي المقدم.

"شاهد VIP" تطرح "عيار ناري" على منصتها أول أيام العيد

وتطرح منصة "شاهد VIP" فيلم "عيار ناري"، بطولة محمد ممدوح، أحمد الفيشاوي، وروبي.

وتدور أحداث الفيلم تنطلق عن اشتباكات بالقاهرة، حيث تصل جثث الضحايا إلى المشرحة وبينها جثة علاء أبو زيد، ويتولى تشريحها طبيب سكير يعاني من مشكلات عائلية، ليثير بتقريره جدلا بل هوسًا شعبيًا وإعلاميًا، وتطاله اتهامات سياسية وأخلاقية.

ويبدأ الطبيب رحلته بمعاونة صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره، إذ يتغير مفهومهما عن معنى الحقيقة واليقين، وما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج لاتخاذ قرار، والفيلم من إنتاج شركة i Productions.

استمرار عرض "سواح" على منصة "Netflix" خلال أيام العيد

طرُح فيلم "سواح" للفنان المصري كريم قاسم للعرض عبر منصة "Netflix" قبل عدة أيام، ويدور الفيلم حول قصة الشاب سمير الذي يعشق الموسيقى، ويسعى ليصل فنه إلى الجماهير، ويسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي، لكنه يفقد ممتلكاته وجواز السفر الخاص به في الطريق ويحتجز كلاجئ في لوكسمبورج، وهنا يتعرض للعديد من المغامرات.

وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنّه ناطق بـ6 لغات مختلفة، ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من الممثلين من جنسيات مختلفة، بينهم إريك كابونجو، ستيفان بيسو، جون لوك كوشارد، ونيلتون مارتينز، والممثل البلجيكي من أصول مغربية مراد زكيندي، ويشارك من مصر، محمود الليثي، سارة عبدالرحمن، وخالد منصور.

عرض الفيلم للمرة الأولى في الدورة الـ من مهرجان روتردام للفيلم العربي، كما شارك في أكثر من 36 مهرجانا حول العالم، وحصل على 12 جائزة حتى الآن.

وحالت إجراءات فيروس كورونا المستجد من عرض 5 أفلام سينمائية رغم جاهزية أغلب الأعمال للعرض، وسط اقتراحات بعرض أفلام عيد الفطر عبر فضاء المنصات الإلكترونية بدلا من تأجيلها، خاصة بعدما باتت المنصات رائجة مؤخرا، وأصبحت وجهة لمنتجي الأعمال الفنية.

"العنكبوت".. بطولة الفنان أحمد السقا

كان "العنكبوت" على رأس قائمة الأفلام التي كان مقرر لها خوض المنافسة في أيام العيد، لكن فيروس كورونا حال دون إتمام ذلك، بسبب إغلاق دور العرض السينمائي.

تدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويؤدي السقا دور شخص مشهور تكتب عنه الصحف والمجلات، والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية، خاصة وأنّه طوال أحداث الفيلم يرتدي ماسك وبدلة سوداء في كل عملية ينفذها.

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذي يعود من الخارج، ويدخل في صراعات معه خلال الأحداث، وتحدث العديد من المفاجآت، خاصة وأنّ ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة في مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.

"العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، يسرا اللوزي، وريم مصطفى والعمل، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين".. بطولة الفنان كريم عبدالعزيز

وكانت شركة أوسكار للإنتاج الفني حددت موعد عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين، قبل أن تعلم أنّ أزمة فيروس كورونا قد ترمي بظلالها على الأعمال السينمائية، وأعلنت شركة أوسكار عرض الفيلم في عيد الفطر، ونشرت ملصقًا دعائيًا يحمل صورة الفنان كريم عبدالعزيز.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض للمنتجان لؤي عبدالله ووائل عبدالله.

يطرح الفيلم عدة من التساؤلات حول تجربة الزواج، ويقدم خلاله كريم عبدالعزيز شخصية "إعلامي" يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة وغريبة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الطلاق.

وسخّر المنتج وائل عبدالله، من موعد عرض الفيلم، ونشر "بوستر" دعائي للفيلم عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحقيقة ملقتش أفضل منه ينزل في الحظر، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، قريبًا إن شاء الله، بس أمتى الله أعلم".

"العارف".. بطولة الفنان أحمد عز

وكانت شركة سينرجي أعلنت في وقت سابق قبل انتشار فيروس كورونا، طرح فيلم "العارف" في موسم عيد الفطر المقبل 2020، بطولة أحمد عز ويشاركه أحمد فهمي وإخراج أحمد علاء، ويعد الأكبر ميزانية كإنتاج في 2020 نظرًا لتصوير الفيلم في أكثر من دولة، إضافة إلى مشاهد الأكشن، إذ وصلت ميزانيته لنحو 50 مليون جنيه.

ويقدم أحمد عز في فيلم العارف شخصية يونس وهو هاكر، تجعله ظروف عمله يملك معلومات خطيرة، ويتواجد وقتها في أشياء شديدة الخطورة يتم التدريب عليها، والعمل به الكثير من الأكشن والسياسة من الدرجة الأولى، ويكشف الفيلم عن أهمية المعلومات وكيفية التعامل معها، إذ تقع في يد أحمد عز ونري كيف يتعامل معها عندما يكتشف سريتها.

يذكر أنّ عز وأحمد علاء تعاونا سويا من قبل في فيلمي "الحفلة" و"بدل فاقد"، ويعتبر العارف هو العمل الثالث لهما والأول بين أحمد عز وأحمد فهمي.

يذكر أنّ أحمد عز خضع لتدريب على شخصية "يونس"، بينها طريقة التعامل مع الكمبيوتر وكتابته على الكيبورد حتي يظهر كمحترف.

"ديدو".. بطولة كريم فهمي وحمدي الميرغني

بعد تأجيل لموسمين متتاليين، قرر المنتج أحمد السبكي طرح فيلمه "ديدو" في موسم عيد الفطر، بعد عدم لحاقه بموسمي رأس السنة ومنتصف العام، بسبب عدم الانتهاء من أعمال المونتاج والجرافيك، لكن مع أزمة "كورونا" سيضطر للتأجيل لموسم ثالث، إذ تدور أحداثه في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.

وفيلم "ديدو"، بطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم، ومجموعة من ضيوف الشرف، بينهم أحمد فهمي، هشام ماجد، شيكو، وحجاج عبدالعظيم، إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

يوم "13".. بطولة أحمد داوود ودينا الشربيني

وبعد أن انتهى الفنان أحمد داوود من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "يوم 13" وإعلان عرضه في موسم عيد الفطر المبارك المقبل، تأجل عرضه بشكل مؤقت إلى عيد الأضحى المقبل، ويعد فيلم "يوم 13" طفرة جديدة من نوعها في السينما العربية.

وتعد التجربة الأولي من نوعها في التاريخ السينمائي المصري والعربي، التي ستعرض بتقنية 3D، ومن خلال هذا الفيلم تنتقل السينما المصرية إلى العالمية من حيث التقنيات البصرية والصوتية، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق والإثارة.

فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، مجدي كامل، محمود حافظ، نهي عبدين، محمد ثروت، محمد شاهين، نهال عنبر، جومانا مراد، نسرين أمين، أحمد زاهر، فيدرا، ونهى عابدين، وعدد آخر من ضيوف الشرف، وعلىى رأسهم الفنان أحمد زاهر، محمد كيلاني، محمود عبدالغني، وأروي جودي، العمل تأليف وإخراج وائل عبدالله.