مجدي أحمد علي: "سينما الحي" لازم ترجع.. وأطالب ببناء 10 أضعاف السينمات

طالب المخرج مجدي أحمد علي، القيادة السياسية ببناء 10 أضعاف دور العرض السينمائي الموجودة حاليًا، مع تقديم إعفاءات جمركية حتى تتواجد بكثرة في كل الأحياء المصرية: "لازم ترجع تاني سينما الحي اللي كانت بتكون ثقافة فعلًا، والأسرة كان في متناول إيديها إنها تدخل فعلًا عن إرادة واختيار".

وأضاف "علي"، خلال استضافته ببرنامج "رأي عام"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد والمذاع على فضائية "TEN"، أن السينما هو خيار ديمقراطي عظيم يختاره المشاهدون للذهاب إليه ومشاهدته: "هذا الاختيار مسؤولية، ويجب العودة لفكرة سينما الحي لأنها تساعد على تشكيل وجدان المصريين"، موضحًا أن تصوير بعض الأعمال السينمائية بأن كل المصريين يقومون بالعراك بأسلحة في الأحياء المصرية وما إلى ذلك هو أمر خاطئ، ويجب إحداث حالة من التوازن مع تقديم عمل فني يراعي فيه عدم العنف: "التعامل على أن العنف ظاهرة في مصر غير صحيح".

وأكد أنه يجب مراعاه الفارق بين الموضوعات الدرامية والسينمائية: "عن نفسي أحلم بتقديم حياة بليغ حمدي.. هي حكاية وطن بأكمله"، مشيرًا إلى أن الممثل أحمد مجدي يمتلك رؤية خاصة في الفن، واتوقع بأن يكون ممثل ناجح وخطواته محسوبة: "لم أتدخل في مساعدته فنيًا".