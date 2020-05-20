فيسبوك يطلق Facebook Shops لمساعدة الشركات على البيع عبر الإنترنت

أعلنت شركة فيس بوك عن إطلاق خاصية Facebook Shops، لمساعدة الشركات الصغيرة في زيادة مبيعاتها، والتكيف وتسهيل اكتشاف الأفراد الأشياء التي يحبونها وشرائها.

وقالت الشركة في بيان اليوم: "لطالما عملت فيسبوك على ربطكم بكل ما تحبون: بالأصدقاء وأفراد العائلة وأيضاً بالمنتجات والعلامات التجارية والشركات. فقد استخدم الأشخاص لسنوات تطبيقاتنا لشراء الأشياء وبيعها منذ نشر صورة دراجة وعرضها للبيع لأول مرة وصولاً الى بيع طاولات القهوة على Marketplace وإلى أنماط التسوق الحالية من العلامات التجارية المفضلة لديكم والمؤثرين على إنستجرام. لقد كان الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقاتنا مَن تصوروا التجارة الاجتماعية ونحن نساعدهم على تحويلها الى واقع".

وتابعت: "نريد أن نوفر للناس مكاناً لاختبار فرحة التسوق بدل القيام بذلك وكأنه مهمة ضرورية لا متعة فيها. ونريد أيضاً مساعدة الشركات الصغيرة على التكيف وتسهيل اكتشاف الأفراد الأشياء التي يحبونها وشرائها.. الكثير من الشركات الصغيرة تعاني حالياً، ومع إغلاق المتاجر يتطلع المزيد منها لنقل أعماله الى الإنترنت. هدفنا هو جعل التسوق سلساً وتمكين أي شخص يملك مؤسسة صغيرة وأي علامة تجارية عالمية من استخدام تطبيقاتنا للتواصل مع العملاء. لهذا السبب، نطلق Facebook Shops ونستثمر في مزايا تطبيقاتنا التي تحثّ الأشخاص على التسوق وتجعل الشراء والبيع عبر الإنترنت أسهل".

وأضاف البيان: "تسهل Facebook Shops على الشركات إنشاء متجر واحد على الإنترنت يتيح للعملاء الوصول إليه عبر فيسبوك وإنستجرام. ويعتبر إنشاء متجر Facebook Shop مجانياً وبسيطاً حيث يمكن للشركات اختيار المنتجات التي تريد إدراجها من قائمة منتجاتها وتعديل شكل متجرها من خلال صورة غلاف وألوان مميزة تعكس علامتها التجارية. وبهذا يتاح لأي بائع، بغض النظر عن حجمه أو ميزانيته، نقل أعماله الى الإنترنت والتواصل مع العملاء أينما ومتى كان ذلك مناسباً له".

وأكمل: "يمكن للأشخاص العثور على Facebook Shops على صفحة المؤسسة على فيسبوك أو إنستجرام أو اكتشافها من خلال القصص أو الإعلانات. ويمكنكم منها تصفح المجموعة الكاملة وحفظ المنتجات التي تهمكم وشراءها إما على موقع المؤسسة الإلكتروني أو بدون الخروج من التطبيق إذا أتاحت المؤسسة عملية checkout في الولايات المتحدة،

وكما هو الحال عندما تتواجدون في متجر فعلي وتحتاجون إلى المساعدة من شخص ما، ستتمكنون في متاجر Facebook Shops من إرسال رسالة إلى المؤسسة عبر واتساب أو مسنجر أو إنستجرام دايركت لطرح الأسئلة والحصول على الدعم وتتبع عمليات التسليم والمزيد. وستتمكنون في المستقبل من مشاهدة متجر المؤسسة وإجراء عمليات شراء مباشرة من خلال الدردشة عبر واتساب أو مسنجر أو إنستجرام دايركت".