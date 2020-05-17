الأعلى للإعلام يطالب فيس بوك ونتفليكس بسداد 3 ملايين جنيه للترخيص

قال مصدر في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ موقع فيس بوك مطالب بسداد 3 ملايين جنيه رسوم ترخيص وفقا للائحة التراخيص التي اعتمدها المجلس مؤخرا.

وكشف المصدر في تصريح خاص، لـ"الوطن"، عن أنّ مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر وإنستجرام"، مواقع إلكترونية ذات ترخيص أجنبي، ونصت اللائحة على شروط ترخيصها، وبينها دفع رسوم بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منها.

3 ملايين جنيه ليوتيوب ونتفليكس وشاهد.نت

كما تعد مواقع "يوتيوب وشاهد.نت ونتفليكس" من ضمن مواقع "مشاهدة حسب الطلب" وتبلغ رسومها 3 ملايين جنيه، لأنها مواقع أجنبيه سيكون لها مكاتب تمثيل في مصر، بينما wachit موقع مشاهدة حسب الطلب أيضا لكنه مصري فتبلغ رسومه 50 ألف جنيه.

ووضع المجلس النماذج على موقعه الرسمي، ومن المقرر أن يستمر في تلقي طلبات التراخيص وتوفيق الأوضاع حتى 16 أغسطس المقبل، وهو الموعد المحدد بـ6 أشهر وفقا للائحة التنفيذية التي صدرت فبراير الماضي.