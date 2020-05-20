ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام قبل بيعها بأسيوط

تمكن فريق مباحث التموين بأسيوط، بالتنسيق وإداره تموين غرب أسيوط ومديرية الطب البيطري، من ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للجمهور بمنطقة المعلمين بحي غرب أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مدير إدارة مباحث التموين يفيد تمكن ضباط مباحث التموين بالتنسيق وإدارة تموين غرب ومديرية الطب البيطري، من ضبط 62 كيلو فراخ غير صالح للاستخدام، وكذلك ما يزيد عن 100 كيلو من اللحوم المجمدة من إحدى المحلات بمنطقة المعلمين.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.