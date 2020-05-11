ضبط 2 طن بوظة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج

تمكنت حملة لمجلس مدينة المنشاة بسوهاج اليوم الاثنين، من ضبط 2 طن بوظة غير صالحة للاستهلاك الآدمي كما تم تحرير 15 محضر إشغال طريق و10 محاضر نظافة.

وقال شريف السيد، رئيس مدينة المنشاة، إنه تم تنفيذ حمل مكبرة قادها هاني دياب نائب رئيس المدينة بالاشتراك مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري بقرية الرويهب، وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 2 طن بوظة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذا مصادرة الجراكن والبراميل التي تستخدم في تخزينها.

واستكملت الحملة أعمالها بالمرور على محلات البقالة والسوبر ماركت ومحلات الجزارة وأماكن بيع الدواجن وحررت العديد من المخالفات التموينية .