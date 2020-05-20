سامح المسلماني: أصحاب الصيدليات الجديدة سيستفيدون من الإعفاء الضريبي

قال الدكتور سامح المسلماني رئيس شعبة أصحاب الصيدليات وشركات الأدوية بالغرفة التجارية في دمياط، إنه تم إبرام اتفاق مع صندوق تنمية المشروعات الصغيرة سيعود بالنفع على أصحاب الصيدليات الجديدة.

وأضاف المسلماني، لـ"الوطن"، أنه تم الاتفاق على منح قروض للصيادلة بمبالغ تبدأ من 10000 إلى 3 ملايين بفائدة متناقضة بسيطة 10% وهو ما يعد أمرا هاما للتيسير على أصحاب الصيدليات الجديدة حيث سيتم إعفاءهم ضريبيا لمدة 5 سنين.

وأشار المسلماني، لاتفاق نقابة الصيادلة في وقت سابق مع إحدى الشركات للعمل على توفير المستلزمات الوقائية من كمامات وجوانتيات وخلافه للصيدليات تزامنا مع قرار رئيس الوزراء بتسعير المستلزمات لضبط السوق ومنع التلاعب في الأسعار، حيث تم توزيع الكمامات على الصيدليات لبيعها للجمهور بالسعر الرسمي 2 جنيه للكمامة الواحدة.

هذا وقام مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية في محافظة دمياط بالعمل على تقديم كافة السبل المتاحة لمساندة الصيادلة، في مثل هذه الظروف ولمساندة الصيدلي الحديث لبداية حياته العملية.

وتوجه وفد من الشعبة لصندوق تنمية المشروعات الصغيرة لمقابلة حسام شبكة مدير الصندوق بدمياط، وتم الاتفاق على تذليل العقبات والإجراءات للصيادلة وسيتم تخصيص تمويل بفائدة 10% متناقصة لمدة 3 سنوات تقريبا 6.25% ثابت أما أصحاب السجلات الجديدة سيتم إعفاءهم من الضرائب 5 سنوات وسيتراوح المبلغ المتاح من 10000 إلى 3 ملايين حسب الدراسة الائتمانية للصيدلية.